Psychologisch onderzoek voor verdachten zorgboerderij Wedde

De rechtbank in Groningen veroordeelde Paul W. (64) en zijn schoonzoon Michel K. (37) in juli tot de maximale gevangenisstraffen van vijf jaar en vier maanden. De twee leidinggevenden van de zorgboerderij werden schuldig bevonden aan de lichamelijke en geestelijke mishandeling van tien bewoners. Naast de celstraf kregen zij ook een beroepsverbod van tien jaar en vier maanden.

De aanklager in hoger beroep kondigde op de zitting aan de aanklacht tegen de twee verdachten te zullen verzwaren, waardoor het OM hogere straffen kan eisen. Hij meldde dat de mishandeling voor één mannelijk slachtoffer zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft gehad. Daarmee kan de maximumcelstraf mogelijk worden opgehoogd naar acht jaar, legt een woordvoerster van het OM uit. „Daarmee is nog niet gezegd dat er ook acht jaar geëist zal worden”, verduidelijkt ze. Daarnaast bekijkt de aanklager of de aanklacht ook in de zaken van de overige slachtoffers kan worden verzwaard.

Vorig jaar kwamen de misstanden op de zorgboerderij in de openbaarheid, via het SBS6-programma Undercover in Nederland. Michel K. „wil dit eenzijdige en negatieve beeld nuanceren”, betoogde zijn advocaat tijdens een inleidende zitting, waar de verdachten niet bij aanwezig waren.

In het vonnis van de rechtbank staat dat het regime op de zorgboerderij een sadistische indruk maakte. K. wil volgens zijn raadsvrouw in gesprekken met de psycholoog aantonen dat zijn gedrag op de zorgboerderij „niet voortkomt uit sadisme”. Volgens haar is hij er niet op uit mensen te vernederen en te kleineren en werkt hij meer aan zelfreflectie.

De advocaat van W. noemde het vonnis van de rechtbank over „de verdorven manier van denken” van W. vernietigend. Hij zegt zich niet te herkennen in dit beeld, zei de raadsvrouw. Ze ziet aanwijzingen voor persoonlijkheidsstoornissen, wat van invloed kan zijn op de op te leggen straf.

Het hof wil het hoger beroep in het derde kwartaal van volgend jaar in twee dagen behandelen.