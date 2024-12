Dirigent Duncan Ward blijft langer bij orkest Philzuid

Directeur-bestuurder Mette Laugs en Ward zetten maandag hun handtekening onder het nieuwe contract. Ward (35) is sinds het seizoen 2021-2022 chef-dirigent van het Zuid-Nederlandse orkest. Zijn oorspronkelijke contract liep tot het jubileumseizoen 2023/2024 en werd eerder verlengd tot de zomer van 2026, met een optie voor verdere verlenging.

Laugs is blij dat Philzuid en Duncan hun samenwerking voor een langere periode voortzetten. „Een goede en langdurige relatie met een chef-dirigent zorgt voor stabiliteit en voortdurende groei.” Ook Ward zegt in zijn nopjes te zijn met de contractverlenging: „De flexibiliteit, het vuur en de finesse waarmee het orkest uiteenlopende klankwerelden omarmd, is inspirerend. Met het groeiende wederzijdse vertrouwen, begrip en de passie voor muziek kijk ik ernaar uit om onvergetelijke momenten te creëren voor ons publiek."

De dirigent speelt een belangrijke rol in het artistieke proces en de programmering. „Ik stel repertoire voor, maar ook toonaangevende solisten en vrienden die ik inspirerend acht voor het orkest. Naarmate de reputatie van Philzuid op het gebied van kwaliteit en innovatie groeit, nemen ook de mogelijkheden voor samenwerkingen toe.”