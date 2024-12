Nog geen akkoord over onderwijsbegroting, gesprekken donderdag verder

„Er is nog veel werk aan de winkel en daarom gaan we er nu allemaal een nachtje rustig over slapen”, zei D66-leider Rob Jetten na een overleg van ongeveer een half uur. Hierbij waren ook de partijleiders aanwezig van de coalitiepartijen PVV, VVD en BBB en de oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, SGP en JA21. Duofractievoorzitter van NSC Nicolien van Vroonhoven was afwezig wegens een privéafspraak en had zich niet laten vervangen.

Chris Stoffer (SGP) zei dat de onderhandelende partijen een „stapje verder” waren gekomen, maar nog geen akkoord hadden bereikt. „Nee, want anders waren we wel juichend naar buiten gelopen.”

De coalitie heeft het oppositieverbond eerder op woensdag voorgesteld om 650 miljoen van de 2 miljard euro aan bezuinigingen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap terug te draaien. Dat deden ze nadat de oppositiepartijen het openingsbod van de coalitie om 363 miljoen euro minder te bezuinigen hadden afgewezen.

De aanvankelijke inzet van het verbond was om 1,3 miljard euro aan bezuinigingen door te strepen. Anders dreigden de oppositiepartijen tegen de onderwijsbegroting te stemmen in de Eerste Kamer en deze daarmee te laten stranden.

In het jongste voorstel van de coalitie wordt geopperd om de langstudeerboete te schrappen. Ook stellen zij voor om de maatschappelijke diensttijd niet helemaal weg te bezuinigen. Christelijke partijen hechten veel belang aan dit programma om jongeren aan vrijwilligerswerk te helpen.

De oppositiepartijen hebben laten weten dat ze pas akkoord kunnen gaan als duidelijk is waar de teruggedraaide bezuinigingen uit worden betaald. Maar bij het voorstel van de coalitie werd nog niets gezegd over deze zogenoemde ‘dekking’. Ook dit kan nog een discussiepunt worden, terwijl de stemming over de begrotingen donderdag op de planning staat rond 13.00 uur. Deze stemronde kan eventueel worden uitgesteld als een Kamermeerderheid hierom verzoekt.