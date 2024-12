Grote zorgen in Tweede Kamer over uitvoering van zorgakkoord

Binnenland

De Tweede Kamer heeft grote zorgen over de uitvoering van het zogeheten Integraal Zorgakkoord (IZA), nu de gemeenten eruit zijn gestapt. In dit akkoord dat het vorige kabinet twee jaar geleden sloot met een groot aantal spelers in de zorgsector en gemeenten, staan vierhonderd afspraken over de toekomstige zorg. Het komt nu op de uitwerking aan, maar vooral de oppositie denkt dat het spaak loopt, zeiden ze in een debat. Het kabinet onderschat volgens hen de weerstand van de gemeenten. Ook coalitiepartijen PVV, VVD en NSC zijn kritisch over de situatie en hopen dat het goed gaat komen.