„Coronamaatregelen in Saksen hinderden pastoraat”

De Duitse protestantse nieuwsdienst Idea meldt dat de Evangelisch-Lutherse Landskerk van Saksen (EVLKS) onlangs in het gelijk is gesteld. De EVLKS had een zaak tegen de overheid aangespannen vanwege de coronanoodverordening van 2021.

Predikanten moesten destijds zonder uitzondering controleren of hulpvragers waren ingeënt, getest of hersteld van corona. Pastorale zorg in acute noodsituaties, zoals voor stervenden of ernstig zieken, was daarom niet mogelijk.

Kerken mochten bij uitvaarten niet meer dan twintig gasten toelaten, terwijl bij andere evenementen de toegestane bezoekersaantallen hoger lagen. Beide verordeningen waren niet rechtmatig, oordeelde de rechter.

Op een ander punt trok de Saksische overheid wel aan het langste eind. Alleen gevaccineerde, geteste of herstelde personen mochten een kerkdienst bijwonen. De EVLKS vocht deze maatregel ook aan, maar de rechter achtte deze regel niet in strijd met godsdienstvrijheid.