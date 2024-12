Softwareconcern Salesforce flink hoger op Wall Street na cijfers

De algehele stemming op Wall Street bleef ook positief, na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 44.985 punten, mede door de flinke koerswinst van Salesforce. De brede S&P 500-index won 0,3 procent tot 6066 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 19.599 punten. Beide graadmeters sloten dinsdag op nieuwe recordniveaus.

UnitedHealth noteerde 2 procent hoger, ondanks het nieuws dat topman Brian Thompson van zorgverzekeringstak UnitedHealthcare is doodgeschoten.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Volgens loonstrookverwerker ADP zijn er in de Amerikaanse private sector in november 146.000 banen bijgekomen. Dat waren er iets minder dan verwacht.

De financiële markten wachten verder nog op een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell, waarin hij mogelijk meer aanwijzingen zal geven over de toekomstige rentestappen van de centrale bank. Ook verschijnt later op de dag nog het zogeheten Beige Book, waarin de Fed een overzicht geeft van de economische situatie in de VS.

Foot Locker kelderde 18 procent. De verkoper van sportschoenen werd negatiever over de verkopen en winst dit jaar. Volgens topvrouw Mary Dillon trok de vraag tijdens de kortingsacties rond Thanksgiving Day wel aan, maar bleven consumenten voorzichtig buiten de koopjesdagen.

General Motors zakte 0,4 procent. De autofabrikant verwacht een last te nemen van meer dan 5 miljard dollar voor de reorganisatie van slecht draaiende activiteiten in China.

De euro was 1,0492 dollar waard, tegen 1,0513 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 70,24 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 73,92 dollar per vat.