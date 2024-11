Hard werken en gezellig samenzijn bij Zeeuwse schildersgroep

De creatievelingen hebben zich verenigd in een groep die ze Het Palet noemen. Ze komen wekelijks samen in een zaal achter de gereformeerde kerk. „Een zacht muziekje op de achtergrond zorgt voor een ontspannen sfeertje”, vertelt Heleen Buth, een van de deelnemers.

De groep is volgens Buth ontstaan vanuit „creatieve verbondenheid, na het wegvallen van het Kunstcentrum Tholen, waar we schilderlessen volgden”. Er was geen docent meer, dus hielpen en steunden de schilders elkaar. Daarna vonden ze kunstenares Hennie van Rijn bereid om les te geven. Dat doet zij tot op de dag van vandaag.

De leden van de groep schilderen hun kunstwerken in blokken van een week of tien. „We zorgen om beurten voor de koffie en een traktatie”, vertelt Buth. „Zo gaan noeste vlijt en gezelligheid hand in hand.” Volgend jaar wil de groep voor het eerst meedoen aan de Kunstroute Tholen.