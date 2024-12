Een controle bracht bij een cliënt „mogelijk strafbaar beeldmateriaal dat door de politie in verband kan worden gebracht met kinderporno” aan het licht. Daarop werd de politie ingeschakeld „en er loopt nu een politieonderzoek”.

Ook werd een intern onderzoek gestart door een onafhankelijk bureau. Daarvoor werden spullen van cliënten in beslag genomen. Ook daarbij is strafbaar beeldmateriaal aangetroffen en ook in dit geval gaat het vermoedelijk om kinderporno. Deze tweede vondst kan worden gelinkt aan een tweede cliënt, aldus de woordvoerder.

Het beeldmateriaal is aan de politie overhandigd voor verder onderzoek. De Telegraaf schrijft dat meerdere medewerkers de krant tipten over een soort netwerk waarbij cliënten strafbaar materiaal zouden uitwisselen. Daarover zegt de woordvoerder: „We wachten de uitkomsten van het onderzoek van de politie af.”