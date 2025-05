Tweede Kamer wil dat regering ingrijpt bij vuilstort Bonaire

Kamerleden bezochten de stortplaats vorige week. Ze schrokken zo van de staat van de stort en van de verhalen van omwonenden, dat ze nu staatssecretaris Zsolt Szabó (Koninkrijksrelaties, PVV) oproepen om in te grijpen. Dat moet hij samen doen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Samen met het bestuur van Bonaire en de Rijksvertegenwoordiger moet de regering een actieplan opstellen.

Het Openbaar Lichaam Bonaire zei eerder in de Tweede Kamer dat het bezig is de problemen op te lossen. De Rijksvertegenwoordiger nam vorig jaar de taken van het Openbaar Lichaam over, omdat het niet snel genoeg zou gaan.