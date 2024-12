Rusland volgt bezorgd ontwikkelingen Zuid-Korea

Buitenland

Rusland volgt met zorg de ontwikkelingen in Zuid-Korea. Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken voegde daaraan toe dat er geen dreigingen zijn tegen Russische burgers in Zuid-Korea. Rusland hoopt dat de toestand in Zuid-Korea het (Koreaanse) schiereiland niet destabiliseert. Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland.