Free Presbyterian Church Schotland houdt biddag „vanwege geestelijke duisternis over kerk en staat”

Ds. K.M. Watkins. beeld cravenherald.co.uk

„Het is geen gewone jaarlijkse biddag”, zegt ds. K.M. Watkins, predikant in Leverborough, South Harris, en scriba van de synode. „Maar het is een biddag waarbij we elk jaar besluiten of we die houden, afhankelijk van de geestelijke situatie. En we zien de staat van ons land, in Gods voorzienigheid, als een roepstem: ons land en de kerk verkeren in een toestand van geestelijke duisternis. Om een voorbeeld te noemen van de morele verslechtering: ons parlement in Londen heeft juist vorige week besloten om verder te gaan met euthanasie en de zogenaamde stervenshulp.”

Doelbewust

Het kerkgenootschap heeft banden met bevindelijk gereformeerde kerken in Nederland, die zijn zendingsactiviteiten in Zimbabwe steunen. Het verband is in 1893 ontstaan uit de Free Church of Scotland, nadat deze denominatie het onderschrijven van de Westminster Confessie minder strikt handhaafde. Het aantal leden is niet bekend, omdat alleen de ongeveer 1200 avondmaalgangers als gemeentelid zijn meegerekend.

Ds. Watkins schreef namens de synode een nieuwsbericht voor de kerkelijke website. „Het is pijnlijk om te zien dat onze natie blijft doorgaan. Niet alleen met het overtreden van Gods wet, maar ook met het doelbewust verwerpen van Christus Jezus”, aldus de tekst, die vervolgt: „Als wij met een waar geestelijk gebed tot God willen roepen, moeten we ons bewust zijn van onze eigen zonde en de kracht van het bloed van Christus om ons van onze zonde te reinigen.”

Zwak

De predikant ziet op dit moment weinig wat hoop biedt. „We zijn dankbaar voor alle goeds dat we wél opmerken. Nog steeds worden hier en daar mensen bekeerd. Gods volk groeit in heiligmaking en geloof. Maar van de grote geestelijke zegeningen en opwekkingen van het verleden merken we op dit moment niet veel. In vergelijking met die dagen is het klein en zwak. En er is nog niets wat erop wijst dat de geestelijke situatie verbetert.”

„Het bestaan van vele kerkverbanden is een van de redenen voor verootmoediging”, stelt ds. Watkins. „Iedereen moet de geestelijke toestand van zijn of haar kerkverband onder ogen zien. Wij moeten biddend onderzoeken of God ons niet oproept om ons voor Hem te verootmoedigen. Verder zouden we moeten bidden of Zijn Heilige Geest weer uitgestort zal worden en of het Evangelie weer terugkomt in onze kerken en ons land.”