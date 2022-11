Veel Bijbelgetrouwe christenen in Schotland lijden aan de ontwikkelingen in de kerken in hun land. Charles Webster uit de kustplaats Broughty Ferry is zo’n man. De ouderling verlangt ernaar dat de oude waarheid –het werk van ds. G. H. Kersten is hem niet vreemd– weer overal mag klinken. „We hebben zowel een reformatie als een opwekking nodig.”