De woordvoerder van de premier verklaart dat „gezien de recente ontwikkelingen” is besloten het bezoek uit te stellen, dat er met Zuid-Korea contact is en wordt gekeken naar een nieuwe datum. De ontmoeting tussen de premier en president zou in het teken staan van het versterken van de samenwerking tussen hun landen.

Kristersson is bezig met zijn eerste bezoek aan Azië sinds zijn aantreden als premier in november 2022. Hij arriveerde dinsdag in Japan en zou donderdag doorreizen naar Zuid-Korea. Het bezoek aan Zuid-Korea zou tot en met zaterdag duren.