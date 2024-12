President Yoon Suk-yeol heeft maatregelen aangekondigd die de mensenrechten beperken, zegt onderzoeker Boram Jang van de organisatie in een verklaring. Hij moet volgens de onderzoeker laten zien dat er sprake is van een uitzondering en dat de maatregelen tijdelijk en beperkt zijn. „Zonder voldoende onderbouwing, is dit duidelijk een schending van de internationale wetgeving en standaarden voor mensenrechten.”

Hoewel zo’n noodsituatie volgens het krijgsrecht de veiligheidsdiensten allerlei extra bevoegdheden geeft, mag de krijgsmacht niet zomaar doen wat hij wil, waarschuwt Amnesty. „Het krijgsrecht kan en mag niet gebruikt worden als een middel om tegengeluiden te onderdrukken of grondrechten te beperken.”