„Steeds meer vraag naar pittige gerechten”

Het bedrijf zou als een verre nazaat van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) kunnen worden omschreven. Karel de Groot (26), werkzaam binnen het familiebedrijf, glimlacht. „We gaan wel heel anders om met de boeren en andere leveranciers dan in die tijd. Wij weten waar onze producten vandaan komen, kopen lokaal in en letten op de plaatselijke arbeidsomstandigheden.”

Kwaliteit en flexibiliteit staan voorop, benadrukt vader en eigenaar Marcel de Groot (59). „We beschikken over een eigen kwaliteitsdienst.” Beiden reizen ze veel. „We willen wat we verkopen gezien hebben.”

De wortels van het op een industrieterrein in Zoetermeer gevestigde productiebedrijf gaan terug tot de jaren zestig van de vorige eeuw. De moeder van Marcel verkoopt vanuit een magazijn producten uit het Verre Oosten, gericht op onder meer poelierwinkels. „Zij begon met een aparte groothandel in Aziatische producten”, zegt De Groot. Hij doet zelf enige tijd ervaring op in een kruidenbedrijf en neemt in 1996 de groothandel over en koopt in 1997 Asli, een producent van sambal. Hij zet het bedrijf van zijn ouders voort onder de naam Columbus Concepts. Van een groothandel verandert de onderneming in een productiebedrijf.

Sambal

Aanvankelijk was het de bedoeling om specialiteiten uit verschillende werelddelen aan te bieden, vandaar de toevoeging concepts. „Onze grondstoffen zoals specerijen, kruiden, kokos en pinda’s komen uit tal van landen, maar de nadruk ligt op de oosterse keuken en daarbinnen op Indonesië.” Tussen de honderden soorten kruiden en specerijen speelt sambal een niet onbelangrijke rol. Karel wijst tijdens een rondgang door het bedrijf op bigbags met daarin 1000 kilo aan gemalen pepers. „Daarvan verwerken we er dit jaar alleen al 900.”

Asli is oorspronkelijk een producent van sambal. beeld Fred Libochant Fotografie

De grondstoffen worden in Zoetermeer bereid, gemengd en gemixt, zo nodig geroosterd en verwerkt tot een eindproduct. Voor een groot deel gebeurt dat met machines. Voor een aantal handelingen blijft een mensenhand nodig. Bij Columbus Concepts werken, exclusief vader en moeder De Groot, achttien fulltimers. „Een hecht team, met nauwelijks verloop.”

Het bedrijf levert zijn zakjes, pakjes en potjes onder verschillende merknamen. Producten onder de naam Asli liggen in de schappen van winkels die niet gebonden zijn aan de grote supermarkten. Ook vindt het merk zijn weg via groothandelaren. De Groot: „Voor de grote supermarktketens werken we met een private label. Daarnaast leveren we onder meer via foodservice en groothandels aan de horecabranche.” De laatste jaren neemt de vraag vanuit de industrie toe. „Dan gaat het om halffabricaten die worden gebruikt in hun productieproces bij het bereiden van gerechten.”

Mislukte oogsten

Tijdens corona nam de vraag exponentieel toe. „Eigenlijk is die na die tijd niet meer afgenomen. Integendeel. We hebben zelfs een periode gehad dat we maandenlang geen nieuwe klanten konden aannemen.” Door de groei is de fabriek in Zoetermeer te klein en wordt er naar een grotere bedrijfsruimte gezocht. Ook is het de bedoeling om aandacht te besteden aan export. De grillige weersomstandigheden en klimaatverandering gaan het bedrijf niet onopgemerkt voorbij. „Door mislukte oogsten ontstaan tekorten en stijgen prijzen soms razendsnel”, weet Marcel.

„Door mislukte oogsten ontstaan tekorten en stijgen prijzen soms razendsnel” - Marcel de Groot, eigenaar Columbus Concepts

Voor de komende jaren wordt een verdere toename van de vraag verwacht. Dat is volgens vader en zoon te danken aan de toenemende kennis van Aziatische gerechten. „Bali en Sri Lanka zijn tegenwoordig gewone vakantiebestemmingen. Ook in de eigen omgeving komen mensen vaker in aanraking met buitenlandse maaltijden. Door het multiculturele willen we steeds pittiger en gekruider eten.”