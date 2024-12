Zeeland investeert 3,5 ton in overstapplaatsen openbaar vervoer

De provinciale subsidies zijn bedoeld voor het inrichten van vier overstapplaatsen in de gemeenten Tholen, Veere en Schouwen-Duiveland en het plaatsen van een bushalte in de gemeente Terneuzen.

De provincie werkt samen met de Zeeuwse gemeenten aan een nieuw openbaarvervoersysteem, dat eind 2026 ingaat. Naast de vaste routes van bus, boot en trein, zet Zeeland in het nieuwe ov-plan in op fijnmazig en flexibel vervoer. Het doel is dorpen, steden en wijken beter bereikbaar te maken. Het Rijk geeft hiervoor een bijdrage van 6 miljoen euro, omdat het Zeeuwse ov-systeem een voorbeeld kan zijn voor andere regio’s.

Vervoersbedrijven kunnen tot half december inschrijven op de ov-concessie voor het nieuwe openbaarvervoersysteem. Van der Maas kan nu nog niets zeggen over het aantal inschrijvingen, maar heeft goede hoop „dat de kluis met inschrijvers” niet leeg blijft.