In de noodtoestand waren ook de werkzaamheden van het parlement verboden. Toch was op livebeelden te zien dat parlementariërs bijeen waren gekomen in de Nationale Vergadering. Volgens persbureau Yonhap moet de militaire noodtoestand opgeheven worden als het parlement dat wil.

Het persbureau schrijft dat 190 van de 300 parlementsleden aanwezig waren. Zij stemden allemaal voor de motie waarin de opheffing van de noodtoestand is geëist.

Bij het parlement zijn ook veiligheidstroepen gearriveerd. Op televisie was te zien dat het tot botsingen kwam met medewerkers van het parlement en dat helikopters zijn geland op het dak van het gebouw. De oppositie heeft het uitroepen van de noodtoestand ongrondwettig genoemd.