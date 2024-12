Mogelijk missen schoolreisje acuter probleem dan kapotte accu

Als ik bij het pechgeval arriveer, zie ik moeder en een dochter naast een Fiat 500 staan. „Goedemorgen, waar kan ik u mee helpen?” vraag ik. „Nou”, steekt de moeder van wal, „mijn auto doet helemaal niks meer en we moeten naar school, want over een klein halfuurtje vertrekt de bus voor het jaarlijkse schoolreisje.”

Het grootste probleem van deze klant is dus niet de pech, maar de angst voor het missen van de bus en daarmee het schoolreisje van het meisje. „Als u het goed vindt, geef ik jullie eerst een lift naar school. Dan kom ik daarna terug om de accu te vervangen.” De dochter springt een gat in de lucht. Dat is volgens mij een ja.

Wij helpen negen van de tien pechgevallen weer op weg. In dit geval betekent dat: met spoed naar een schoolreisje.

Terug bij de Fiat meet ik de accu door en probeer ik hem op te laden. Helaas zonder resultaat. Dat wordt een nieuw exemplaar. Misschien wel hét winterse probleem bij auto’s, want de zelfontlading van accu’s gaat namelijk sneller bij lage temperaturen. Mijn tip voor de winter: laat de conditie van je accu controleren én maak in de winter niet alleen korte ritjes, want dan kan de dynamo de accu niet optimaal bijladen. Dat voorkomt pech, zoals het missen van een schoolreisje.

Bart is wegenwacht bij de ANWB.