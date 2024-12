Burgemeester Montferland denkt aan noodbevel voor komende raad

Dat gebeurde maandagavond wel. Toen is er illegaal en zwaar vuurwerk naar twee raadsleden gegooid, aldus De Vries en politiechef Albert Scholte. Beide raadsleden van Lijst Groot Montferland raakten niet ernstig gewond, al heeft een van hen hoofdpijnklachten. Wel zijn zij, net als iedereen, ernstig geschokt, zei De Vries. „Het is triest en verwerpelijk. Mensen die lacherig doen over dit incident reageren helemaal verkeerd. Je mag dit niet bagatelliseren.”

De vuurwerkgooiers behoorden volgens de politie tot een groep van 20 tot 35 mensen die tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Didam zijn. Didam hoort bij de gemeente Montferland. De Vries wil tegenstanders van het azc bij de volgende raadsvergadering echter gewoon toelaten, omdat dergelijke bijeenkomsten bij wet openbaar zijn. „Maar iedereen wordt wel stevig gecontroleerd. We zullen alles inzetten voor de veiligheid.”

De recherche is dinsdag begonnen met onderzoek naar de vuurwerkgooiers. Er worden camerabeelden bekeken en er zullen mensen worden gehoord, aldus Scholte, hoewel er nog geen aangifte is gedaan. De politie heeft volgens hem nog geen tips binnengekregen. Wel is het volgens hem gezien de schade aan het wegdek en enkele voertuigen duidelijk dat er illegaal, zwaar vuurwerk is gebruikt. Het vuurwerk leek niet speciaal tegen de twee raadsleden gericht.

Volgens burgemeester De Vries wordt er al weken geprotesteerd tegen de komst van een azc in Didam, terwijl er nog niets duidelijk of besloten is. „Het staat alleen vast dat Montferland 250 asielzoekers moet opvangen. Dat gaan we dus doen. Didam lijkt daarvoor als grootste kern het meest geschikt.” Volgende week wordt alleen gesproken „over de manier waarop bewoners ingelicht gaan worden” en dit was maandagavond ook het geval.

De Vries denkt dat de tegenstanders van het azc last hebben van „koudwatervrees”. „Maar het is voor lokale bestuurders ook moeilijk om helder te zijn naar hun inwoners, want de boodschap uit Den Haag verandert nogal eens. Wat meer duidelijkheid zou wel zeer welkom zijn”, aldus de Montferlandse burgemeester.