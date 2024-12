Georgisch hof verwerpt zaak oppositie over verkiezingsuitslag

De kiescommissie verklaarde regeringspartij Georgische Droom (GD) tot winnaar van de verkiezingen, nadat uit exitpolls was gebleken dat de oppositie de meerderheid zou krijgen. Het leidde tot woede bij een deel van de bevolking en er braken protesten uit. Die intensiveerden afgelopen donderdag toen premier Irakli Kobakhidze verklaarde dat de gesprekken over toetreding tot de Europese Unie voorlopig worden stilgelegd. Volgens de oppositie drijft Kobakhidze het land zo opzettelijk in de armen van Rusland.

Al vijf avonden op rij is het tot confrontaties gekomen tussen demonstranten en de politie, die elke avond een waterkanon en traangas inzet om de menigte uiteen te drijven. Ook dinsdagavond staan protesten gepland. De demonstranten gooien onder meer met vuurwerk en stenen. Zij willen nog steeds nieuwe verkiezingen, onder internationaal toezicht, ondanks de uitspraak van het hof.

Kobakhidze zei dinsdag dat de poging tot „revolutie” mislukt is. Hij beschuldigde zijn politieke tegenstanders ervan de demonstranten aan te sporen om geweld te gebruiken. De premier dreigde hen hard te zullen straffen voor de huidige onrust.

In de nacht van zondag op maandag werd al een van de oppositieleiders, Zurab Japaridze, opgepakt bij een protest voor het parlementsgebouw in Tbilisi. Het is niet duidelijk waar hij van wordt beschuldigd.