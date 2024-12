Beveiligingsbranche gaat na 1 januari minder met zzp’ers werken

De Nederlandse Veiligheidsbranche zegt dat deze „grote financiële risico’s” reden voor veel bedrijven zijn om zzp’ers in de ban te doen. „Er zal dus minder werk zijn voor zzp’ers, maar des te meer voor beveiligers in loondienst”, zegt algemeen-secretaris Trees van den Broeck-Oosterhoff.

In 2024 stonden er ruim 13.400 beveiligingsbedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, terwijl de teller in 2020 nog op iets meer dan 5200 stond. Die forse toename werd vooral veroorzaakt door mensen die als zzp’er in de beveiliging gingen werken. Van den Broeck-Oosterhoff: „Veel zzp’ers zijn bij een beveiligingsbedrijf in loondienst en werken daarnaast voor zichzelf.” Hoeveel dat er precies zijn, is niet duidelijk.

De brancheorganisatie is blij dat schijnzelfstandigheid nu wordt aangepakt. „Daarbij weten veel, zo niet de meeste, zzp’ers in onze bedrijfstak zelf ook wel dat ze schijnzelfstandigen zijn”, zegt Van den Broeck-Oosterhoff. „Veel van hen kiezen daarom nu voor de zekerheid van een vaste baan met alle bijkomende voordelen.” Om hoeveel mensen het gaat, kan ze nu nog niet zeggen.

Ook kan de organisatie nog niet zeggen of veel zzp’ers besluiten over te stappen naar andere sectoren. „Die vrees bestaat wel bij beveiligingsbedrijven”, zegt Van den Broeck-Oosterhoff. Maar ze wijst erop dat beveiliging „een vak” is, waarvoor je een speciale mbo-opleiding moet volgen. „Een diploma is dus geld waard.”