Aandacht voor AkzoNobel op Damrak na koopadvies

De AEX-index koerst af op een lager begin van de laatste maand van het jaar. De hoofdindex won vrijdag 0,6 procent en ging over de hele maand november 0,9 procent omhoog. Sinds het begin van dit jaar is de AEX met 12 procent gestegen.

De Aziatische aandelenmarkten lieten winsten zien, na de nieuwe recordstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio steeg 0,8 procent. Gouverneur Kazuo Ueda van de Bank of Japan hintte afgelopen weekend in een interview met een lokale krant op een mogelijke renteverhoging in december. De beurzen in Hongkong en Shanghai klommen 0,4 en 1 procent, na een sterker dan verwachte groei van de Chinese industrie in november.

In Europa staat de autosector in de belangstelling. Stellantis liet weten dat topman Carlos Tavares per direct opstapt bij het moederbedrijf van onder meer Opel, Fiat, Peugeot, Citroën en Jeep. Tavares lag onder vuur na een winstwaarschuwing en liet eerder al weten begin 2026 met pensioen te gaan.

Bij Volkswagen wordt bij negen van de tien Duitse fabrieken kort gestaakt. De waarschuwingsstakingen zijn het gevolg van het conflict over de beloning van de ongeveer 120.000 werknemers in de Volkswagen-fabrieken.

Ook gaat de aandacht uit naar de chipsector. Persbureau Reuters meldde dat de Verenigde Staten maandag de nieuwe exportbeperkingen bekend zullen maken voor de Chinese chipsector. Volgens ingewijden wordt onder meer ASMI getroffen door de nieuwe beperkingen. Persbureau Bloomberg meldde vorige week dat de nieuwe maatregelen mogelijk minder streng uitvallen dan gevreesd.

Op het Damrak kwam Prosus met definitieve halfjaarcijfers. De techinvesteerder boekte in de zes maanden tot en met september een aangepaste winst voor rente en belastingen van 60 miljoen dollar, na een verlies een jaar eerder.

De euro was 1,0530 dollar waard, tegenover 1,0548 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 68,69 dollar per vat. Brentolie kostte ook 1 procent meer, op 72,56 dollar per vat.