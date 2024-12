Vrijwel alle gemeenten kennen een regeling voor sportdeelname, maar er zijn grote verschillen in inkomenscriteria en vooral de hoogte van de vergoedingen. De ene gemeente geeft bijvoorbeeld een bepaald bedrag om mee te kunnen doen in de samenleving en waarvan ook sportactiviteiten gedaan kunnen worden, de andere gemeente vergoedt de volledige sportcontributie of zwemlessen. Het beleid wordt lokaal gemaakt, en de gemeenteraad gaat er dus zelf over hoe inkomensondersteuning eruitziet.

Per gemeente verschilt ook het bedrag dat gemiddeld beschikbaar is voor sportdeelname. Voor de jeugd gaat het gemiddeld om 284 euro, maar er zijn ook gemeenten die minder of juist veel meer betalen. Bij volwassenen is het bedrag met gemiddeld 227 euro iets lager. Volgens het Mulier Instituut is het maar de vraag of inwoners „de weg vinden in het doolhof van regelingen, voorwaarden en betrokken organisaties”.

„We kwamen echt in heel veel gemeenten dingen tegen die beter kunnen”, zegt onderzoekster Mirjam Stuij. „Er zijn bijvoorbeeld overzichtspagina’s voor mensen met geldzorgen, waarop heel veel regelingen en organisaties staan. Daar moet je als inwoner wel je weg in kunnen vinden.” Bovendien is de informatie geregeld ingewikkeld, heel streng of zelfs tegenstrijdig, zegt Stuij. „Het gaat bijvoorbeeld om heel juridische teksten, of teksten die heel streng waren van toon. Of om heel lange aanvraagformulieren, waarbij om heel veel gegevens werd gevraagd. Dat maakt het allemaal niet makkelijk te vinden.”

Volgens Stuij valt er „enorm veel te winnen” als mensen die deze ondersteuning nodig hebben, actief betrokken worden bij de informatievoorziening. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat financiële steun voor sport van groot belang is. Een kwart van de kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens heeft geen zwemdiploma. Bij gezinnen met de hoogste inkomens is dat 2 procent, bleek vorig jaar uit onderzoek.