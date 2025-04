Petrus dacht veel te klein van de Heere. Zo gaat het ook nu nog. De Heere weet echter hoe Hij de Zijnen behandelen moet. Die de Heere door de Vader gegeven zijn, zijn aan Hem verbonden, en Hij heeft hen aan Zich verbonden door een eeuwige band. Nu dreigt de Heere Petrus als hij zich nog langer verzet, deze band te breken. Daarom zegt Hij tot hem: „Indien Ik u niet was, gij hebt geen deel met Mij.” Dat was nu voor Petrus een keuze op leven of dood. Hij meende dat hij evenwel deel met de Heere had, al verzette hij zich ook tegen Zijn genade.

Zo zijn er ook onder u bij wie, hoezeer zij ook bevreesd zijn nog te zullen omkomen, op de bodem der ziel toch de gedachte ligt dat zij deel aan de Heere hebben. Zij begeren echter zekerheid van hun zaligheid door andere middelen dan die de Heere verordend heeft, en op een andere grond dan die de Heere gelegd heeft, namelijk de grond der apostelen en profeten. Zij hebben de moed niet om zich op deze grond te laten zinken. Voor hen is echter deze grond te heilig, dat zij dan slechts hun schoenen uittrekken en zich laten wassen! Deel hebben aan de Heere betekent Zijn mede-erfgenaam en een erfgenaam Gods te zijn, daarom de ganse zalige hemel te beërven met Jezus.

H.F. Kohlbrugge,

predikant te Elberfeld

(”Lijdensstoffen”, 1849)