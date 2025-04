Drie vrienden starten website over puriteinen: „Er is veel verwarring en onduidelijkheid”

Kunt u uw persoonlijke betrokkenheid bij de puriteinen toelichten? Vanwaar uw voorkeur voor juist puriteinen, en niet voor bijvoorbeeld nadere reformatoren of piëtisten?

„Mijn interesse voor dit thema is al langere tijd geleden gewekt, maar heeft zich in de loop der jaren steeds meer verdiept. Ondanks een aantal verschillen die er bij de puriteinen onderling kunnen zijn, is er bij hen helder onderwijs te vinden. Doordat sommige predikanten regelmatig puriteinen citeerden, werd mijn persoonlijke betrokkenheid bij het puritanisme geïntensiveerd. Daarnaast heb ik inmiddels ook een aantal preken van Thomas Boston en Robert Murray M’Cheyne in het Nederlands vertaald.

Jan Labruyère. beeld fam. Labruyère

Over nadere reformatoren bestaan al veel andere bronnen in het Nederlands. Piëtisten vormen mijns inziens kerkhistorisch en theologisch een aparte doelgroep. Deze drie doelgroepen zijn alle drie van belang, maar soms moet je keuzes maken.”

Er is al heel veel materiaal over en van puriteinen beschikbaar en toegankelijk. Wat gaat uw website toevoegen? Wat staat er straks op?

„De site zal naast een informatieve algemene uitleg ook summier en overzichtelijk basisinformatie geven over iets meer dan honderd puriteinen. Dat aantal namen wordt straks geleidelijk uitgebreid. Het hoofddoel is: geïnteresseerden door middel van een goede zoekfunctie de weg wijzen naar zowel biografische als bibliografische (internationale) bronnen van en over puriteinen. Daar rekenen wij ook podcasts en lezingen toe. Een digitale bron met een dergelijke brugfunctie tussen het Nederlands en het Engels is er nog niet.”

Hoe ver bent u met het realiseren van de site? Wanneer is het zo ver?

„Vader en zoon Nijsse leggen de laatste hand aan de bouw van de website. We hebben ons initiatief recent bekendgemaakt bij een aantal onder ons bekende predikanten en andere personen die bekendstaan om hun betrokkenheid bij dit onderwerp. We kregen overwegend enthousiaste reacties en zelfs aanbiedingen voor ondersteuning. We hopen de site binnen enkele maanden te kunnen presenteren.”

U zegt: het puriteinse gedachtegoed is juist voor vandaag van belang. Waarom: juist voor vandaag?

„Door allerlei oorzaken is er vandaag de dag zowel kerkelijk als theologisch veel verwarring en onduidelijkheid. Puriteinen spreken vaak heel warm en gunnend over essentiële zaken in het geloofsleven, die in de loop van de jaren onder ons min of meer buiten beeld zijn geraakt. Puriteinen kennen in hun prediking geen bepaalde voorwaardelijkheid die een belemmering vormt om tot Christus te komen zoals we zijn, als arme zondaren dus. Daarin zijn ze duidelijk en evenwichtig. Hoewel, niet iedere puritein is gelijk. Ook onder hen zijn wel enige verschillen in dit opzicht. Het is fijn dat je ook onder jongeren een bepaalde belangstelling voor hun prediking ziet ontstaan.”

Krijgen we nu opnieuw een website met allerlei kerkelijk gehakketak en theologisch geharrewar?

„Dat is absoluut uitgesloten. Reageren op de inhoud van de site is wel mogelijk, maar niet in discussievorm en ook niet rechtstreeks via de website. Dat kan uitsluitend via een afzonderlijke mailbox. Mochten daar reacties tussen zitten die waardevol zijn om te plaatsen of die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de website, dan zullen wij die afweging maken.

Het wordt een site met hoofdzakelijk eenrichtingsverkeer. Zoals je naar een bibliotheek gaat om over een bepaald onderwerp iets te zoeken, hopen we dat deze site ook als wegwijzer gebruikt wordt tot het vinden van bronnen die kunnen dienen tot vermeerdering van de kennis over de puriteinen en de manier waarop zij heenwijzen naar de Vrijstad, de Heere Jezus Christus.”

Jan Labruyère over een nieuwe website over puriteinen