Gerben Veenema schreef „uit frustratie” Bijbelstudieboek voor oudere jeugd

Het „frustreerde” de 33-jarige Veenema dat veel boekjes en Bijbelstudies zich vooral richten op jongeren onder de veertien. „Ik constateerde steeds dat er voor oudere jeugd nauwelijks materiaal is.”

Dat zorgde ervoor dat hij zelf aan de slag moest om inleidingen voor de jeugdvereniging van de gereformeerde gemeente (gg) in Capelle aan den IJssel te kunnen verzorgen. Op de Bijbelstudies die dat opleverde, kreeg hij „leuke reacties”. Dat moedigde hem aan om de studies met Bijbelgedeelten en gespreksvragen te bundelen in een boek. ”Praten over Gods deugden” werd donderdagavond gepresenteerd in een livestream, georganiseerd door uitgeverij De Banier.

U schrijft over moeilijke onderwerpen, zoals de verhouding tussen God en het kwaad. Waarom koos u daarvoor?

„Ik had een verzameling inleidingen over allerlei onderwerpen. In het boek wilde ik, in overleg met de uitgever, een rode lijn aanbrengen. Mijn doel was om de moeilijke vragen die ik zelf had, te bespreken, omdat ik merkte dat ze breder leven. Dat bracht me bij het thema van Gods deugden.

De keuze voor het onderwerp heeft ook met mij persoonlijk te maken. Ik kom uit een gebroken gezin, waarin alleen mijn moeder en ik nog naar de kerk gaan. Dat zorgde ervoor dat ik me veel bezighield met vragen als: als God goed is, waarom is er dan zo veel leed? Bestaat God wel? Zijn andere godsdiensten niet net zo waar? Door het nadenken over die vragen en onderwerpen ben ik tot de conclusie gekomen dat het christendom logisch is. Die kennis wil ik overbrengen.”

Gerben Veenema. beeld Hanno de Vries

Over die thema’s is al veel geschreven.

„Ja, er is wel materiaal beschikbaar. Maar dat zijn vaak dikke boeken die niet zo aanmoedigend zijn voor jongeren die niet makkelijk lezen. Ik wilde daarom een boekje maken met korte Bijbelstudies, die toegankelijk en uitnodigend zijn.

Er is ook behoefte aan, merk ik. De opgeschoten jeugd wil bij een Bijbelstudie weleens iets anders horen dan: „Samuël luisterde naar God. Doe jij dat ook?” De kennis die ik heb opgedaan is daarom ook voor anderen interessant en relevant.

De bespreking van overstijgende vragen maakt het boekje ook breed inzetbaar. Wat mij betreft kan het zelfs van toegevoegde waarde zijn voor evangelische of roomse mensen. Iedereen kan zich buigen over de vraag Wie God is en waarom er kwaad is.”

De verschillende onderwerpen benadert u onder andere vanuit de filosofie. Wat voegt dat toe?

„Daarin heb ik me laten inspireren door de kerkvaders, zoals Ambrosius en Augustinus. De filosofie bracht dwalingen in de kerk, maar kan ook helpen bij het zoeken naar antwoorden op bepaalde theologische vragen.”

Is die benadering niet te ingewikkeld voor sommige jongeren?

„Dat is inderdaad de uitdaging van dit boekje. Ik ben zelf een stapelaar, vanwege mijn puberluiheid ben ik na havo 3 naar het mbo gegaan. Toen ik inzag dat mijn levenshouding niet optimaal was, ging ik doorleren. Ik rondde uiteindelijk een rechtsfilosofische en sociologische studie aan de universiteit af, maar weet dus ook hoe het is om praktisch opgeleid te zijn.

In het boek probeer ik de vraagstukken daarom op verschillende niveaus te benaderen en stapsgewijs te beantwoorden. Dat was best een uitdaging, maar ik hoop dat het gelukt is.”

U bespreekt Gods liefde vrij vroeg in het boek, terwijl Gods recht en de uitverkiezing pas aan het eind staan. Is dat een bewuste keuze?

„Daar heb ik niet uitgebreid over nagedacht. Ik ben begonnen met de bespreking van Wie God is, dat gaat vooral over Zijn Naam. Daaruit volgt een Bijbelstudie over Gods liefde, omdat die volgens mij vanuit Gods perspectief het uitgangspunt is in de verhouding tussen God en de mens. Vervolgens heb ik het onderwerp van Gods genade en recht uitgewerkt, maar dat is dus niet bewust achterin geplaatst.”

Boekomslag. beeld uitgeverij De Banier

In de inleiding schrijft u: „Ik onderschrijf de gereformeerde dogmatiek, maar daag die dogmatiek ook graag uit.” Wat bedoelt u daarmee?

„Omdat ik vragen stel en beantwoord op abstract niveau, schuurt het hier en daar in het boek. Ik zeg bijvoorbeeld ergens: „God kan niet sterven en toch is Hij gestorven.” Dat schuurt met de gereformeerde leer, die stelt dat Jezus als mens wel is gestorven, maar niet als God. Wel licht ik die keuze dan toe in de voetnoten.

Ik denk dat dat soort opmerkingen wel nuttig zijn, omdat ze even een shockeffect creëren en daarmee uitdagen om na te denken. Ben ik het wel met de auteur eens? Klopt dit wel? Wat staat hierover eigenlijk in de Bijbel?”

Wat wilt u met dit boek bereiken?

„Het is voor mij geslaagd als jongeren erdoor aan het denken gezet worden en zelf actief met deze stof aan de slag gaan. Ik wil ze graag activeren om de Bijbel te openen en erin te graven, op zoek naar antwoorden op de vragen die hen bezighouden.”

Komt er een vervolg?

„Dat hangt een beetje af van het succes van dit deel. Maar het plan is nu wel om er een serie van te maken. Ik ben al met een vervolg bezig.”