LSVb: studenten vaker opgelicht bij zoektocht naar kamer

Het aantal meldingen van studenten die bij de zoektocht naar een kamer zijn opgelicht, is „explosief” toegenomen, meldt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). In 2024 ging 9,3 procent van de meldingen die bij de ‘Housing Hotline’ van de LSVb binnenkwamen over oplichting. In 2022 was dat 1,4 procent, staat in een rapportage die dinsdag is gepubliceerd.