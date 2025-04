Crisis bij online platform Blckbx, oprichter Pasquino stapt op 

Oprichter en boegbeeld Flavio Pasquino kondigde vorige week in een video zijn vertrek aan bij Blckbx (spreek uit als: Blackbox). Dat onlineplatform op YouTube werd in coronatijd opgericht. Blckbx legde de loper uit voor mensen die het coronabeleid fel bekritiseerden. Naast oprichter Pasquino keren ook meerdere redactieleden het kanaal de rug toe. Vorige week gingen diverse uitzendingen niet door. Blckbx is een omstreden platform; het bood een podium aan complotachtige verhalen.

De chaos binnen Blckbx heeft te maken met een conflict tussen Pasquino en het bestuur van het onlinekanaal. Pasquino stelt dat hij in september 2024 door twee medebestuurders van de stichting Blckbx op non-actief is gezet. Destijds was Pasquino zelf ook bestuurder van de stichting. „De eis was dat alle aandelen van de bv waarmee we de uitzendingen dagelijks produceren, in eigendom kwamen van de stichting, waarna ik zou aftreden als bestuurder. Feitelijk zou ik van eigenaar naar loonslaaf gaan en alle macht aan het bestuur van de stichting geven”, stelt Pasquino. Hoewel „vertrouwen ver te zoeken was” ging hij naar eigen zeggen mee in die eis.

Onoverkomelijk echter is voor Pasquino dat enkele weken geleden „zonder enig overleg” met hem een nieuw bestuur was gekozen. „Het oude bestuur, waar ik in 2022 al eens mee was gebrouilleerd, kwam terug. Ik moest gaan samenwerken met mensen die mij destijds eruit wilden werken.” Dat zegt hij niet te accepteren. Pasquino stelt te kiezen voor zijn „eigen eer en ziel, die niet te koop is en ook niet gecorrumpeerd kan worden door angst of geld.”

„Steeds weer bleek dat Pasquino niet over de juiste kwaliteiten beschikt om organisatie financieel in goede banen te leiden” Jan van Aken, voorzitter bestuur Blckbox

In een verklaring haalde het bestuur van de stichting Blckbx vorige week uit naar Pasquino. „Sedert 2022 gaat Blckbx onder leiding van Pasquino gebukt onder interne problematiek, die zich uit in onenigheid tussen meerdere besturen en Pasquino. Deze problematiek heeft als grondslag onder andere financieel wanbeleid en het negeren van bestuursbesluiten door Pasquino”, schrijft bestuursvoorzitter Jan van Aken. „Het is over de periode van 2020-2025 steeds weer gebleken dat Pasquino niet over de juiste kwaliteiten bezit om een organisatie financieel in goede banen te leiden.”

Donateurs hebben nooit geweten dat hun donaties in een „privé-bv” van Flavio Pasquino zouden komen, aldus Van Aken. „Doordat de bv nu volledig in handen is van de stichting, zijn alle eigendommen voor nu en in de toekomst geborgd.”

Eerder was er ook ophef rond geldbesteding van de zogeheten coronasceptische Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC2020). Dat onlineplatform, min of meer geestverwant met Blckbx, had eveneens aanhang in reformatorische kring. De rechtbank ontsloeg in 2023 BPOC2020-voorman Pieter K. en diens dochter Jade als bestuurders. Het OM stelde dat de twee zo’n 380.000 euro aan ingezamelde donaties grotendeels voor privédoeleinden gebruikten.