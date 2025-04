Neerslagtekort loopt komende weken op door zon en droogte

In februari en maart viel ook minder neerslag dan normaal. In maart was het zelfs recorddroog met 5 millimeter neerslag tegen 56 millimeter normaal. Daarnaast was het behoorlijk zonnig. Daardoor begon het groeiseizoen op 1 april droog.

In het groeiseizoen wordt het neerslagtekort bijgehouden. Als meer water verdampt dan er valt, is er een neerslagtekort. Op een zonnige dag kan 3 tot 4 millimeter water verdampen. Sinds 1 april is 17 millimeter meer vocht verdampt dan er viel. De komende twee weken loopt het tekort naar verwachting op tot meer dan 40 millimeter.