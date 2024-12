Nationale veiligheidsadviseur: VS geven geen kernwapens aan Kyiv

„Dat wordt niet overwogen, nee”, aldus Sullivan. Hij zei dat de VS alleen „conventionele capaciteiten” sturen naar Oekraïne, „zodat ze zichzelf effectief kunnen verdedigen en de strijd kunnen aangaan met de Russen”, en „niet door ze nucleaire capaciteiten te geven”.

Vorige week zei Rusland dat het idee „absolute waanzin” was en dat het voorkomen van een dergelijk scenario een van de redenen was waarom Moskou troepen naar Oekraïne stuurde.

Kyiv erfde kernwapens van de Sovjet-Unie na de ineenstorting in 1991, maar deed er in 1994 afstand van in ruil voor veiligheidsgaranties van Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.