Deze maand zijn er in veel Duitse steden zoals Berlijn, Düsseldorf en Keulen weer kerstmarkten. FlixBus ziet dit jaar in aanloop naar kerst een grotere vraag vanuit Nederland naar Duitsland en verwacht dat meer mensen komende weken een busrit naar het land boeken. Hoeveel meer wil een woordvoerster van FlixBus niet kwijt. „Er is momenteel een grote vraag naar tickets naar Maagdenburg. Hiervan kunnen we met zekerheid zeggen dat het komt door de kerstmarkt daar”, meldt ze. Berlijn, Düsseldorf en Hamburg zijn volgens haar nu de populairste bestemmingen, maar ze weet niet of dat met de kerstmarkten te maken heeft.

De ANWB ziet volgens een woordvoerster dat meer Nederlanders interesse hebben in een bezoek aan een Duitse kerstmarkt met de auto. Zij hebben hierover de afgelopen paar jaar veel meer informatie opgezocht dan eerder. De meeste mensen pakken het liefst de auto om naar een Duitse kerstmarkt te gaan en blijven vaak een of twee nachten in een stad, zegt ze. „Mensen maken er een weekend weg van om het kerstgevoel te hebben. Gezinnen zoeken bijvoorbeeld naar kerstmarkten voor kinderen, stellen juist naar romantische kerstmarkten.”

De kerstmarkten in Düsseldorf, Oberhausen en Keulen zijn volgens de woordvoerster het populairst. Mensen hebben ook interesse in kerstmarkten in andere Europese steden als Wenen en Lille. Ook de NS ziet dat treintickets voor bekende Duitse steden met een kerstmarkt dit jaar weer in trek zijn.

Boekingen van busreizen en cruises van drie dagen of meer winnen niet zo snel aan populariteit. ANWB ziet daar een „niet noemenswaardige” toename. Bij reisbureau De Jong Intra Vakanties daalde het aantal boekingen van dit soort tripjes zelfs licht. „Alles wordt elk jaar duurder en dat heeft ongetwijfeld invloed op de boekingen”, zegt manager touroperating Paul van Laarhoven van De Jong Intra.