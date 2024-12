Twee mannen op het eiland Lemnos kwamen om het leven door ongelukken. Televisiezender ERT zond beelden uit van overstroomde velden op het eiland, waar de mensen voornamelijk van de landbouw leven.

Op Rhodos, dat een belangrijke toeristenindustrie heeft, beschadigde de storm in de nacht van zaterdag op zondag wegen, huizen en andere gebouwen, melden plaatselijke autoriteiten. Tientallen mensen werden geëvacueerd.

Storm Bora kwam zaterdag aan land in Griekenland en zal naar verwachting zware sneeuwval brengen in het noorden en noordwesten. Op zaterdag gaf de burgerbeschermingsdienst een noodalarm uit waarin werd gewaarschuwd voor stortregens en harde wind op meerdere plaatsen in het land, onder meer de regio rond Athene.