Volgens het Observatorium vielen 214 doden aan de zijde van de rebellen van de jihadistische groep Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Aan de kant van het regeringsleger sneuvelden 137 militairen.

Opstandelingen vallen onder leiding van HTS sinds woensdag gebieden aan die onder controle staan van de regering. De rebellen maken een snelle opmars. Het zijn de zwaarste gevechten in het land sinds 2020, toen het geweld in de Syrische burgeroorlog grotendeels tot een einde kwam.

De speciaal gezant voor Syrië van de VN, Geir Pedersen, verklaarde zondag dat een gebrek aan inzet voor een vredesoplossing heeft geleid tot de nieuwe geweldsuitbarsting. „Wat we vandaag in Syrië zien is een teken van collectief falen”, zei de bemiddelaar.