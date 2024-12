Trump wil vertrouweling Kash Patel als nieuwe directeur FBI

Wray haalde zich de afgelopen jaren meerdere malen de woede van Trump en zijn aanhangers op de hals. Zo deed de FBI onder zijn leiding onder meer een huiszoeking in Trumps landgoed Mar-a-Lago, om te kijken of daar geheime documenten aanwezig waren. Trump had tijdens zijn verkiezingscampagne al gedreigd Wray te zullen ontslaan. FBI-directeuren worden in principe bij wet benoemd voor een termijn van tien jaar, om de dienst zoveel mogelijk onafhankelijk te houden van de politiek.

Patel adviseerde tijdens de eerste ambtstermijn van Trump zowel de directeur van de nationale inlichtingendienst als de minister van Defensie. Hij heeft in het verleden opgeroepen om het hoofdkantoor van de FBI in Washington te sluiten en de FBI-top te zuiveren van mensen die weigeren de agenda van Trump uit te voeren. Patel schreef het boek „Government Gangsters”. Trump zei in 2023 dat hij dit boek zou kunnen gebruiken als een „routekaart om een einde te maken aan de heerschappij van de Deep State”.

Ook heeft Patel volgens The New York Times gedreigd journalisten te vervolgen. „Ja, we gaan achter de mensen in de media aan die hebben gelogen over Amerikaanse burgers”, zei hij een jaar geleden, „die Joe Biden hebben geholpen met het manipuleren van presidentsverkiezingen - we gaan achter jullie aan. Of het nu strafrechtelijk of civielrechtelijk is, dat zoeken we later wel uit.”

Trump komt op Truth Social echter woorden tekort om Patel te prijzen. „Kash is een briljante advocaat, onderzoeker en ‘America First’-strijder die zijn hele carrière heeft besteed aan het blootleggen van corruptie, het verdedigen van gerechtigheid en het beschermen van het Amerikaanse volk”, schrijft hij.

The New York Times vergelijkt de voordracht van Patel met de mislukte poging van Trump om Matt Gaetz minister van Justitie te maken. Ook de voordracht van Patel kan namelijk weleens op veel verzet stuiten in de Senaat, vermoedt de Amerikaanse krant. Toch heeft Patel al wel de openlijke steun van enkele prominente Republikeinen ontvangen.