Meer dan 1000 kilometer file, maar ANWB verwacht geen record

Ook Rijkswaterstaat spreekt van „een zeer drukke spits door het slechte weer”. De laatste drie woensdagavonden stond er op Rijkswegen telkens zo’n 418 kilometer file, waar dit nu 600 is, aldus de organisatie. De ANWB telt ook alle andere wegen mee. Normaal staat er in het najaar zo’n 700 kilometer file, maar „daar zaten we nu ruim voor 17.00 uur al dik overheen”.

„Mensen zijn vroeger vertrokken van werk met de verwachtingen van de harde wind”, aldus de ANWB. Weerinstituut KNMI heeft daarvoor waarschuwingscodes oranje voor de noordelijke provincies en geel voor de provincies net boven de grote rivieren afgegeven. Hoewel het verkeer ook last heeft van „slecht weer, regen en donker, is er relatief niet veel bijzonders aan de hand. Er zijn niet meer ongelukken.”