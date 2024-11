Het zou gaan om Mairan Sewtahal van de PvdA en Ismet Bingöl van het CDA. Het is niet bekend waarom ze hun fracties verlaten.

Het is ook nog niet duidelijk wat de stap betekent voor de toekomst van de coalitie. PvdA en CDA vormen een college met D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en DENK. De zes collegepartijen hebben momenteel 24 van de 45 raadszetels, dus een nipte meerderheid.

De huidige coalitie werd vorig jaar gevormd na het vertrek van de VVD. Die partij stopte de samenwerking omdat de andere partijen niet wilden onderhandelen met de grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag van Richard de Mos. Hij was vrijgesproken van corruptie als wethouder en wilde vervolgens weer in het bestuur van de stad.

Als Den Haag nu weer een nieuw college krijgt, wordt dat het vijfde in zes jaar tijd.