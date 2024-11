Oppositie vindt coalitie passief over onderwijsbezuinigingen

Binnenland

Oppositiepartijen verbazen zich over de in hun ogen passieve houding van de coalitie, terwijl de onderwijsbegroting dreigt te sneuvelen in de Eerste Kamer door een gebrek aan steun voor bezuinigingen. Twee blokken oppositiepartijen verbinden steun in de senaat aan plannen om de onderwijsbezuinigingen gedeeltelijk of volledig te schrappen. De VVD en PVV weigerden tijdens het debat hierover om te zeggen of en hoe ze de oppositie tegemoet konden komen. In plaats daarvan verwezen ze naar het kabinet.