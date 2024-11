Oproep Europese Partijen voor Dieren: blijf wolf strikt beschermen

Binnenland

Elf Europese Partijen voor de Dieren roepen in een brief de EU-lidstaten op niet te tornen aan de strikt beschermde status van de wolf. De brief wordt woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg overhandigd aan een expertpanel van de Bern Conventie. Dat neemt op 3 december een besluit over de beschermstatus van de wolf. De Europese Commissie wil die status verlagen van ‘strikt beschermd’ naar ‘beschermd’.