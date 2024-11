Betoging tegen Jodenhaat verplaatst vanwege veiligheid: CvI „diep teleurgesteld” 

Aankomende donderdag is het een van de drukste avonden van het jaar, licht een woordvoerder van Halsema desgevraagd toe. „Door pakjesavond en Black Friday verwachten we veel mensen in de stad. Omdat de demonstratie in het donker plaatsvindt, kan de politie geen onderscheid maken tussen demonstranten en winkelend publiek.”

„Juist de Dam is voor ons van symbolische waarde” - Sarah van Oordt, woordvoerder Christenen voor Israël

In overleg met het openbaar ministerie en de politie heeft de burgemeester daarom aangestuurd op verplaatsing van de demonstratie naar het Museumplein of Stopera. Het organiserend comité, bestaand uit CvI, CIDI en Centraal Joods Overleg, heeft voor de laatste plek gekozen. Stopera is het Amsterdamse gebouwencomplex van stadhuis en opera. Het bevindt zich in de Amsterdamse binnenstad, in de buurt van het Waterlooplein.

Symbolische waarde

Sarah van Oordt, van Christenen voor Israël, is „diep teleurgesteld” dat de demonstratie verplaatst moest worden. „Juist de Dam is voor ons van symbolische waarde. Het is de plek waar we jaarlijks herdenken wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Juist daar willen we laten zien dat we naast de Joodse gemeenschap in Nederland staan.”

Van Oordt geeft aan dat de manifestatie vorige week dinsdag is aangemeld en dat daar toen akkoord op is gegeven. „Gistermiddag kregen we pas te horen dat het op de Dam niet kan doorgaan. Dat vind ik laat.” Volgens de woordvoerder van Halsema moeten dergelijke afwegingen zorgvuldig gemaakt worden. „Er moet een goede afstemming met de politie en het OM plaatsvinden. Een week tijd is dan niet heel gek.”

Volgens Van Oordt is „het tekenend voor het Nederland anno nu” dat juist een betoging tegen antisemitisme geen doorgang kan vinden op de Dam. „Dit terwijl pro-Palestijnse demonstraties op die plek wel doorgaan. Het is een klap in het gezicht van de Joodse gemeenschap.” Waarom ze de manifestatie dan niet afgelasten? „We vinden het enorm belangrijk om het wel door te laten gaan, om zo een krachtig signaal te geven aan de samenleving dat wij als Nederlanders naast onze Joden staan.”

Op het verwijt dat het verzetten van de demonstratie tekenend is voor het huidige klimaat in Nederland, reageert de woordvoerder van Halsema: „De burgemeester kijkt niet naar de inhoud van een demonstratie, maar houdt zich bezig met de omstandigheden waaronder die plaatsvindt. Als de veiligheid in het geding is, zijn dit soort stappen nodig.” Daarnaast benadrukt ze dat ook de dagelijkse pro-Palestinademonstratie sinds de zomer niet meer op de Dam mag plaatsvinden.

Op dit moment staat er voor 30 november, de zaterdag voor Sinterklaas, een pro-Palestinademonstratie op de Dam gepland. De demonstratie heeft tot doel om ,solidair te zijn met de Palestijnen en criminalisering van de Palestina-beweging tegen te gaan", zo valt te lezen op een aankondigingsbericht. De gemeente heeft nog in overweging of deze demonstratie wel op de Dam door kan gaan of ook verplaatst moet worden, laat de woordvoerder weten.