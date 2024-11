De Britse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy is naar eigen zeggen op de hoogte van de „ontwikkeling” en verklaarde dat het Verenigd Koninkrijk er alles aan doet om te helpen. Enkele uren nadat Rusland bevestigde Anderson te hebben opgepakt werd ook bekend dat Moskou een Britse diplomaat het land uitzet. Volgens de geheime dienst FSB maakte de diplomaat zich schuldig aan spionage. Londen en Moskou hebben de afgelopen jaren verschillende diplomaten van elkaar uitgezet op grond van spionagebeschuldigingen.

De Oekraïners trokken afgelopen zomer verrassend de grens over naar Koersk en hebben enkele honderden vierkante kilometers in handen. Rusland heeft daarna arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen journalisten die met het Oekraïense leger mee zijn gegaan over de grens. Maandag kwam het met een aanhoudingsbevel tegen een Franse verslaggever van France24, omdat ze een reportage had gemaakt in Koersk. Ze wordt opgepakt zodra ze Russisch grondgebied betreedt.