Het is niet goed gesteld met het lezen en schrijven, en daarom moet er alles aan worden gedaan om het niveau te verbeteren. De bieb is gratis voor kinderen tot 18 jaar, maar toch is dat volgens de partijen niet voldoende. Als ouders bij de inschrijving van hun baby bij de gemeente meteen een bibliotheekpas meekrijgen, verlaagt dat de drempel om gebruik te maken van deze voorziening. Bovendien is de maatregel volgens de partijen gratis en eenvoudig in te voeren.

Ongeveer een op de drie kinderen kan nog niet goed genoeg lezen en schrijven als ze van school komen. Laaggeletterdheid kan problemen opleveren, omdat mensen niet goed kunnen meekomen in de maatschappij waar veel afhangt van het lezen van teksten. Ongeveer 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en rekenen.

Het kabinet investeert de komende jaren ook tientallen miljoenen euro extra in bibliotheken. Zo worden gemeenten verplicht om een volwaardige bibliotheek te hebben. Een wijziging van de wet hiertoe is in voorbereiding en moet in 2026 ingaan.

De Tweede Kamer praat dinsdag over laaggeletterdheid.