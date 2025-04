Provincie Utrecht doet onderzoek naar slavernijverleden

„We hopen eind december dit jaar de eerste resultaten van dit onderzoek te kunnen leveren”, meldt de provincie Utrecht. Daarnaast onderzoekt de provincie op welke wijze blijvend aandacht kan worden besteed aan het onderwerp koloniaal slavernijverleden en de rol die ze daarin zelf kan spelen. „Daarvoor werken we nauw samen met maatschappelijke organisaties als Stichting Comité 30 juni /1 juli en de antidiscriminatievoorziening Discriminatie.nl Provincie Utrecht.”

Tijdens de jaarlijkse herdenking van het slavernijverleden in 2023 bood de Utrechtse commissaris van de Koning Hans Oosters namens het provinciebestuur excuses aan. Hij wees op het aandeel dat de Staten van Utrecht, de rechtsvoorganger van het huidige provinciebestuur, hebben gehad in de slavernij. Zo werd in de 18de eeuw met steun van de Staten van Utrecht een Utrechtse onderneming opgericht, de Provinciale Utrechtsche Geoctroyeerde Compagnie. Die kocht in Suriname een koffieplantage en begon in Utrecht een suikerraffinaderij. Ook investeerde de Utrechtse Compagnie in slavenschepen.