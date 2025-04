Ook in Flevoland extra prikrondes voor ongevaccineerde kinderen

Binnenland

Kinderen in Flevoland die nog niet ingeënt zijn tegen ziektes kunnen in de komende weken alsnog een prik halen. Dat kan op de woensdagen 2, 9 en 16 april in Almere. Ook in de vijf andere gemeenten in de provincie komen inhaalrondes. De data zijn nog niet bekend, de GGD is die momenteel aan het plannen,