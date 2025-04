Oppositiepartijen vinden reactie Faber niet goed genoeg

„Ze probeert te zwemmen zonder nat te worden”, reageerde GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans. Hij wil dat de minister excuses aanbiedt en dreigt met een motie van wantrouwen. „Halfslachtig”, zei Chris Stoffer (SGP) over Fabers brief.

Faber stuurde de brief nadat Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) hierom dinsdag in de Tweede Kamer had gevraagd. In het wekelijkse vragenuur herhaalde Faber telkens dezelfde teksten. „De aanhoudende asielstroom moet worden gekeerd”, zei ze, en „ik ben geen stempelmachine”. Op vragen van de Kamer ging ze niet of nauwelijks in.