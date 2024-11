Zweden wil Chinees schip naar Zweedse wateren voor kabelonderzoek

Meerdere Europese landen hebben het vermoeden van sabotage uitgesproken en Zweden en Finland zijn daarom een onderzoek gestart. Een van de twee kabels liep tussen Finland en Duitsland en de andere tussen het Zweedse eiland Gotland en Litouwen, maar de schade aan beide kabels ontstond in Zweedse wateren.

De Zweedse premier Ulf Kristersson benadrukt dat het verzoek om richting Zweden te varen „geen beschuldiging” is. Hij zegt dat Zweden in contact staat met het schip en de Chinese autoriteiten.

De bulkcarrier Yi Peng 3 voer in de buurt van de kabels toen ze beschadigd raakten. De Deense marine vaart nu constant in de buurt van het schip en monitort het en ook de Zweedse kustwacht is ter plaatse. Denemarken heeft ook contact gezocht met China over het schip.

De mogelijke sabotage werd door Europese functionarissen al snel in verband gebracht met Russische hybride oorlogsvoering tegen het Westen. Het Kremlin noemde die suggestie „lachwekkend” en ontkent alle betrokkenheid.