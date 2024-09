Buitenland

Al meer dan tweehonderd doden door overstromingen Myanmar

In Myanmar zijn inmiddels al 226 mensen om het leven gekomen als gevolg van tyfoon Yagi. Zondag stond het dodental in het land nog op 74. Vorige week trok Yagi over Myanmar, nadat het noodweer ook onder meer Vietnam, Laos en Thailand had aangedaan. In de hele regio kwamen meer dan 500 mensen om het leven.