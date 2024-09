Dwangsom voor COA om gebruik portakabins als slaapplaats Ter Apel; alleengaande mannen tegengehouden

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde is niet te spreken over de gang van zaken van afgelopen weekend en spreekt van „een schoffering van het lokaal gezag”. Volgens de gemeente is het gebruik van de units als slaapruimte „om meerdere redenen strijdig met de aan de vergunning verbonden voorwaarden”.

„Met het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom nemen wij onze verantwoordelijkheid als gemeente om te voorkomen dat de al eerder geconstateerde overtredingen zich herhalen”, zegt Velema. Mede gelet op de gebleken ongevoeligheid van het COA voor dwangsommen, stellen wij daarop een hoge dwangsom.” De hoogte van het bedrag, wordt niet gemeld.

Volgens Westerwolde is er vrijdag intensief overleg geweest met het COA en het ministerie van Asiel en Migratie. Die avond zijn toezichthouders van de gemeente bij het azc langsgegaan en zagen ze dat er 26 personen in de portakabins verbleven. Dat terwijl de beveiliging van het COA-terrein aangaf dat niemand in de portakabins verbleef.

Op het gras

De burgemeester sprak zaterdagmorgen daarover met minister Marjolein Faber. „Ik heb de minister gebeld om te zeggen dat ik dat niet accepteer”, zegt Velema over het gebruik van de portakabins. ’s Middags wilden volgens Westerwolde het COA en het ministerie de poort van het azc sluiten voor mannen en alleen nog vrouwen en kinderen binnenlaten. Ook zou bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA Velema de keuze hebben voorgelegd dat als de portakabins niet gebruikt kunnen worden, de mensen buiten op het gras moeten slapen.

Volgens Velema had het COA sinds het overleg ’s ochtends met de minister echter voldoende tijd om naar andere oplossingen te kijken. „De minister loopt weg voor haar verantwoordelijkheid. Zij is verantwoordelijk voor mensen die voor asiel naar Nederland komen. Ze heeft tijd genoeg gehad en voldoende mogelijkheid om mensen op een fatsoenlijke manier onder te brengen. Dit doet ze bewust niet”, stelt de burgemeester.

Ook zondag is bij het COA aangedrongen op het nemen van maatregelen om te voorkomen dat de portakabins worden gebruikt. De gemeente verwacht dat de units ook in de nacht van maandag op dinsdag worden ingezet.

Tegengehouden

Alleengaande mannen worden bij het azc in Ter Apel voorlopig tegengehouden om het hoge aantal asielzoekers dat er verblijft. Het COA heeft besloten om maandagavond eerst vrouwen, kinderen en kwetsbare personen toe te laten.

„Alleengaande mannen moeten wachten en het is onzeker of zij vanavond naar binnen kunnen”, aldus het COA.