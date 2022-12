Uitgeprocedeerde asielzoekers zitten in een tentenkamp in Ter Apel. In de zomer komt naar buiten dat een grote groep van zo’n 250 tot 300 vluchtelingen noodgedwongen buiten het asielzoekerscentrum moet slapen, vanwege een tekort aan slaapplekken op de opvanglocatie. Er komt flinke maatschappelijke kritiek op de ernstige problematiek in Ter Apel. beeld ANP, Catrinus van der Veen