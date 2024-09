Nieuwe evacuatiebevelen in Polen, Tsjechië en Oostenrijk

Maandagmiddag riep de burgemeester van Nysa, een stad van ongeveer 40.000 inwoners in het zuiden van Polen, de inwoners op om te evacueren nadat een nabijgelegen rivierdijk was beschadigd. Sinds zondag stroomt er water uit de rivier de stad binnen. Eerder op maandag werd al een volledige evacuatie van het plaatselijke ziekenhuis bevolen.

Hoewel het waterpeil in sommige delen van het Polen daalt, bereiden andere plekken, waaronder de stad Wroclaw met zo’n 600.000 inwoners, zich voor op komend hoogwater. Ook de Slowaakse hoofdstad Bratislava en de Hongaarse hoofdstad Boedapest bereiden zich voor op mogelijke overstromingen door de stijging van de Donau.

In de noordoostelijke Tsjechische stad Ostrava brak de rivier Odra door een dijk. Het industriële gebied van de stad, met een chemische fabriek, een cokesfabriek en andere bedrijven, liep daardoor onder. Honderden mensen werden ook geëvacueerd uit woonwijken.

Ook de Oostenrijkse plaats Rust im Tullnerfeld, in de deelstaat Neder-Oostenrijk aan de grens bij Tsjechië en Slowakije, worden maandagavond mensen geëvacueerd omdat een dam in de buurt zwaar is beschadigd.

In andere delen van Centraal-Europa zijn mensen begonnen met het opruimen na de ergste overstromingen in meer dan twee decennia. In het hard getroffen grensgebied tussen Tsjechië en Polen stortten enkele bruggen in en raakten tal van huizen en auto’s beschadigd. De Poolse regering heeft aangekondigd dat ze 1 miljard zloty (234 miljoen euro) heeft vrijgemaakt voor slachtofferhulp.