Econoom: vierdaagse werkweek is ‘lastig’ om krapte arbeidsmarkt

Van Huisseling verwacht dat de werkloosheid de komende jaren laag blijft door de aanhoudende sterke vraag naar arbeid en het beperkte aanbod aan beschikbare arbeidskrachten. Bovendien komt de groei van de beroepsbevolking in Nederland tot stilstand. „Vanaf 2027 zal de beroepsbevolking door vergrijzing zelfs gaan krimpen”, zegt Van Huisseling. Hierdoor neemt de druk op arbeidsintensieve sectoren verder toe, zoals de zorg. In die sector is nu al een groot tekort aan personeel.

De econoom pleit eerder voor flexibiliteit in het aantal uren dat mensen willen werken om meer mensen naar de arbeidsmarkt te trekken, in plaats van de arbeidsduur te verkorten. „Het is verstandig om mensen zelf te laten beslissen of ze meer of minder uren willen werken”, stelt ze.

Maandag presenteerde FNV het eisenpakket voor het komende cao-seizoen, waarbij de bond pleit voor een loonsverhoging van 7 procent, een minimumloon van 16 euro per uur en een vierdaagse werkweek van 32 uur.